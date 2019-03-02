Водитель маршрутки жестко обругал пассажиров-льготников

Во Львове водитель 33-й маршрутки жестко обругал нескольких пассажиров, которые хотели воспользоваться льготным проездом.
Инцидент произошел в 19:15 на ул. Шептицких, сообщает "Вголос".
После того, как несколько человек зашли в маршрутку и некоторые из них не оплатили проезд, водитель начал кричать и ругаться на них.
"Уроды! Как к себе домой заходят. Троллейбусами ездить надо, или пешком ходить", - кричал маршрутчик.
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Пассажиры сообщили о своем удостоверения.
"Удостоверение надо показывать. Шесть человек зашли, а заплатили двое. Бл ..., уйди атсюда! Не тяни руки!", - услышали в ответ пассажиры. Те, кто собирался воспользоваться льготным проездом, вышли из маршрутки.
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