Водитель маршрутки жестко обругал пассажиров-льготников

Во Львове водитель 33-й маршрутки жестко обругал нескольких пассажиров Фото: Радио ТРЕК

Во Львове водитель 33-й маршрутки жестко обругал нескольких пассажиров, которые хотели воспользоваться льготным проездом.

Инцидент произошел в 19:15 на ул. Шептицких, сообщает "Вголос".

После того, как несколько человек зашли в маршрутку и некоторые из них не оплатили проезд, водитель начал кричать и ругаться на них.

"Уроды! Как к себе домой заходят. Троллейбусами ездить надо, или пешком ходить", - кричал маршрутчик.

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Пассажиры сообщили о своем удостоверения.

"Удостоверение надо показывать. Шесть человек зашли, а заплатили двое. Бл ..., уйди атсюда! Не тяни руки!", - услышали в ответ пассажиры. Те, кто собирался воспользоваться льготным проездом, вышли из маршрутки.

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