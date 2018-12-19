Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2673
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2619
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1530
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1971
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2655
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
6
7
3
16
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
Смертельное ДТП с украинскими спортсменами: сообщили о состоянии чемпиона, который выжил
Смертельное ДТП с украинскими спортсменами: сообщили о состоянии чемпиона, который выжил
&quot;Услышала дым и пошла искать племянника&quot; - на пепелище нашли тела 2 человек
"Услышала дым и пошла искать племянника" - на пепелище нашли тела 2 человек
Показали последствия столкновений между полицией и нелегальными добытчиками янтаря
Показали последствия столкновений между полицией и нелегальными добытчиками янтаря
Трагедия унесла жизни сестры и брата
Трагедия унесла жизни сестры и брата
Видео
Все видео
Инкассаторское авто раздавило мужчину
Инкассаторское авто раздавило мужчину
Ровенские евробляхеры блокировали таможню
Ровенские евробляхеры блокировали таможню
Водители двух маршруток устроили мордобой (видео 18+)
Водители двух маршруток устроили мордобой (видео 18+)
Девушки снимали на видео драку двух подруг
Девушки снимали на видео драку двух подруг
Сотрудник колонии распространял наркотики
Сотрудник колонии распространял наркотики
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1350
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1503
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1215
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 03:28

Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам

  Комментировать
Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам
Сколько конфет раздал людям водитель Василий Анатольевич - не сообщили. Фото: zik.ua

В Ровно водитель 44 маршрута раздавал конфеты в общественном транспорте.

Фотографию, на которой изображен водитель в шапочке "Санта-Клауса" опубликовала Любовь Романюк в сообществе "Ровно. Твой город / Рівне. Твоє місто " в Facebook.

"Знакомьтесь. Это спина Бешты Василия Анатольевича - водителя 44 маршрутки. Сегодня он настоящий Святой Николай! Конфеты получают все пассажиры - и большие, и малые ", - написала Любовь Романюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая

Сколько конфет раздал людям водитель Василий Анатольевич - не сообщили.

В Украине 19 декабря День Святого Николая. Его еще называют Николай Зимний.Николай считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 104770
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 47867
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 13014
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12923
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 10980
Ровно
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
5
 Просмотров: 1098
В почтовом отделении обнаружили несколько ящиков с гранатами
В почтовом отделении обнаружили несколько ящиков с гранатами Просмотров: 261
Инкассаторское авто раздавило мужчину
Инкассаторское авто раздавило мужчину
 Просмотров: 333
Директору школы угрожают самосудом
Директору школы угрожают самосудом Просмотров: 963
Подросток стрелял в жилой дом
Подросток стрелял в жилой дом Просмотров: 873
Больше всего комментируют
119
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
22
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
6
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 467
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua