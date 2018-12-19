Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам

Сколько конфет раздал людям водитель Василий Анатольевич - не сообщили. Фото: zik.ua

В Ровно водитель 44 маршрута раздавал конфеты в общественном транспорте.

Фотографию, на которой изображен водитель в шапочке "Санта-Клауса" опубликовала Любовь Романюк в сообществе "Ровно. Твой город / Рівне. Твоє місто " в Facebook.

"Знакомьтесь. Это спина Бешты Василия Анатольевича - водителя 44 маршрутки. Сегодня он настоящий Святой Николай! Конфеты получают все пассажиры - и большие, и малые ", - написала Любовь Романюк.

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Сколько конфет раздал людям водитель Василий Анатольевич - не сообщили.

В Украине 19 декабря День Святого Николая. Его еще называют Николай Зимний.Николай считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции.