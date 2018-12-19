День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать

Автор: Обозреватель В Украине 19 декабря День Святого Николая

В Украине 19 декабря День Святого Николая. Его еще называют Николай Зимний.

Николай считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции. Он помогал бедным детям и сиротам. Он незаметно подкладывал под подушку различные подарки: теплые вещи, игрушки и даже сладости. Согласно поверью, подарки находят под подушкой только послушные дети. Непослушным деткам Николай приносил розгу, по поверью.

Испокон веков праздник Николая отмечали славяне с большим размахом, молились в этот день и просили у святого помощи, защиты от бед, а девушки гадали на суженого. Верили, что этот день является наиболее подходящим для ритуалов и обрядов, связанных с бракосочетанием.

Автор: Униан На Николая девушки гадали на суженого. Верили, что этот день является наиболее подходящим для ритуалов и обрядов, связанных с бракосочетанием

Считалось, что с наступлением дня Николая начинается настоящая зима, а осень сдает свои позиции.

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День святого Николая считался последним днем ​​в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в будущем году семья будет в нужде. Если же к празднику пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой. О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет холодным, а если тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

В этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Николая зови товарища, зови и врага, оба будут друзья".

Если же хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в следующем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины пытались встать пораньше и обойти весь двор. А вот если перед Николаем появился иней, то год будет богатым и урожайным.

Политики заблаговременно поздравили украинцем с праздником. Так, президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам веры и тепла.

Автор: Twitter Петра Порошенко Президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам веры и тепла

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"Пусть свет этого огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, принесет в каждую украинскую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости!" - говорится в его поздравлении в Twitter.

Накануне первая леди Марина Порошенко пригласила 150 детей из Киевской области на украинский фильм "Приключения S Николая".

Автор: Facebook Петра Порошенко Первая леди Марина Порошенко пригласила 150 детей из Киевской области на украинский фильм "Приключения S Николая"

Нацгвардия запустила эстафету добра для сирот. В течение месяца офицеры и солдаты посещали детей и дарили им подарки.

Автор: Прес-служба МВД Нацгвардия запустила эстафету добра для сирот. В течение месяца офицеры и солдаты посещали детей и дарили им подарки

Также в рамках благотворительной акции "Сладости от Командующего" более 300 детей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области получили сладкие подарки к новогодним и рождественским праздникам.

Накануне украинцы чествовали Преподобного Саввы, отца зимнего Николая. Савва исцелял молитвами и творил. В этот день на улице усиливается мороз.