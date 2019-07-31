Во время движения загорелась электричка

В соцсетях показали фото возгорания электропоезда в районе Жмеринки, Винницкой области.

На опубликованных снимках видно, что кабина машиниста электрички оказалась полностью охвачена пламенем.

Очевидцы, которые находились рядом, пытались справиться с пожаром с помощью огнетушителей.

Пока информации о пострадавших в результате происшествия, не известно. Информации о возможных причинах возгорания также нет.

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В Вознесенске на Николаевщине 17-летняя девушка погибла под колесами поезда на 138 км местной железнодорожной станции. Трагедия произошла 8 июля около 3:45, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.