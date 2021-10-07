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четверг, 07 октября 2021 10:28

Во Львовской области нашли массовое захоронение жертв зверств НКВД
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Фото: Мемориально-поисковый центр "Доля"

Возле села Соколовка Золочевского района Львовской области нашли массовое захоронение жертв НКВД.

Об этом сообщил мемориально-поисковый центр "Доля" в Facebook, специалисты которого и обнаружили Братскую могилу воинов УПА - жертв советского режима.

Эксгумированы 16 остатков, среди которых одна женщина.

Характер захоронения свидетельствует, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму, отметили ученые.

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Большинство бойцов погибли в молодом возрасте в результате огнестрельных ранений.

В нескольких убитых обнаружили нанесенные тупым предметом травмы. Их воины могли получить незадолго до смерти или в ее момент.

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными или ранеными воинами", - добавили специалисты.

В июле этого года Facebook удалил аккаунт канадской журналистки и блогера украинского происхождения Устины Стефанчук о зверствах НКВД во Львове в июне 1941 года. Соцсеть письмом сообщила, что аккаунт удалили окончательно якобы за нарушение стандартов сообщества. В своей заметке женщина рассказала о событиях 3 июля 1941-го. Тогда советская армия отступала из Львова и уничтожила десятки тысяч украинцев.

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