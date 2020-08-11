Во Львове устраивают праздничные концерты международному фестивалю "Музыка в старом Львове"

Во Львове состоится масштабный художественный фестиваль. Фото: Львовская филармония

Последним аккордом художественного львовского лета станет VII. Международный музыкальный фестиваль "Музыка в старом Львове". Состоится в течение 15-30 августа. В этом году в его рамках восемь уникальных событий, каждое из которых будет демонстрировать многомерность, разнообразие и уникальность музыкальной культуры города. Организатором фестиваля в течение этих лет является Львовская национальная филармония.

Основной концепцией нынешнего, уже седьмого Международного фестиваля "Музыка в старом Львове" в рамках партнерского сотрудничества с фестивалем "Музыка в старом Кракове", является представление Львова как города с особым архитектурно-историческим ландшафтом, памятниками европейской культуры и истории, традициям, интерактивными идеями и креативными реалиями.

Часть событий будет транслироваться онлайн. Именно таким образом в этом году состоится культурный обмен между фестивалями "Музыка в старом Львове" и "Музыка в старом Кракове": гости польского фестиваля будут иметь возможность просматривать события, которые будут происходить во Львове, а также на официальном YouTube-канале Львовской национальной филармонии запланирована трансляция краковской события .

В 2020 году львовский фестиваль объединит несколько сквозных тем. Первая из них будет связана с годовщиной двух весомых фигур мировой истории - 100-летием со дня рождения Кароля Войтылы, более известного миру как Папа Римский Иоанн Павел II, и 155-летием со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

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Львовские музыканты почтят память этих фигур праздничными концертами. В частности, на площади у Собора святого Юра, где установлен памятник Шептицкому, 15 августа состоится открытие фестиваля. На следующий день, 16 августа, музыканты Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова" выступят в церквях сел, с которыми связаны страницы жизни Иоанна Павла II и Андрея Шептицкого - в селах Вижомля и Прилбичи Яворивского района Львовской области.

Еще одной сквозной линией фестиваля станут события в знаковых исторических локациях города и местах, откуда просматриваются неповторимые и уникальные архитектурные сооружения Львова. В частности, у 23 августа при участии АКО "Виртуозы Львова", который выступит под руководством Сергея Бурка, на смотровой площадке гостиницы "RIUS" состоится концерт "Панорама старого города". На следующий день, в 29-ю годовщину Независимости Украины праздничную программу во дворе Дворца Потоцких представит квинтет духовых инструментов "Lemberger Gold Brass".

Две последние события фестиваля "Музыка в старом Львове" тоже будут связаны со знаковыми для города локациями. 29 августа сольную программу во Львовском музее истории религии представит Михаил Гончаров. Финальным аккордом фестиваля станет событие "Благородное барокко", который состоится во Львовской национальной филармонии.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии (с 15.00 до 18.00) и перед событиями.

С подробной программой событий можно ознакомиться по ссылке.

3 концерта даст Биг-бенд Национального академического духового оркестра Украины на фестивале "Летние музыкальные лучи". Проходит в столичной Национальной филармонии с 6 по 26 августа.