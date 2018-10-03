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среда, 03 октября 2018 15:06

Во Львове состоится женский фестиваль

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Во Львове состоится женский фестиваль
На одной площадке соберутся популярные и опытные тренеры, интересные спикеры и известные личности. Фото: anima

Всеукраинский женский фестиваль "Анима" - 2018 состоится во Львове с 20 по 21 октября .. Проект для современных женщин, которые хотят развиваться и совершенствоваться существует шесть лет.

На одной площадке соберутся популярные и опытные тренеры, интересные спикеры и известные личности. Они поделятся опытом, знаниями и покажут, как их применять на практике. Каждый посетитель сможет познакомиться с интересными людьми, получит новые знания, и вдохновится свежими идеями.

"Каждый раз, получая фитбекы от наших посетителей, мы рады, что наш фестиваль, помог кому-то изменить свою жизнь, посмотреть по-другому на различные жизненные ситуации, а для кого-то стал толчком к новым свершениям", - говорят организаторы.

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В течение двух дней, в пяти параллельно действующих залах состоятся мастер-классы, дискуссии, встречи и презентации на темы взаимоотношений, красоты и здоровья, образа жизни, развития карьеры, искусства, а также трансформационно - развивающие игры.

На этот раз, среди спикеров будут тренеры Мейерe - Расмусенa Дайга, Андрей Бешлей, Наталья Валецкая, Довмат Яна, Раделицька Ольга и другие.
За шесть лет своего существования, Всеукраинский женский фестиваль "Анима", посетило более 10 тисяч женщин.На фестивале будет действовать выставка-ярмарка с изделиями ручной работы, косметическими средствами и литературой.

Для женщин, которые придут с детьми, будет действовать - Детская комната. Анонимно будет открыта "Порадня", где каждый из посетителей сможет получить психологическую помощь и ответы на все свои вопросы.Организаторы также приготовили afterparty с драйвовой шоу-программой, угощением и розыгрышем подарков.

Начался крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. Мероприятие продлится 3 дня на территории столичного ВДНХ, на проспекте Глушкова, 1.9-й фестиваль традиционно организует "проект Кофейбус" и клуб технической классики OldCarServsice.

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03
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