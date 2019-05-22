Во Львове пройдет один из крупнейших автомобильных фестивалей

Во Львове пройдет Leopolis Grand prix. Фото: Facebook.

С 31 мая - 2 июня во Львове пройдет 9 фестиваль ретро автомобилей Leopolis Grand prix.

В этом году на фестивале будет работать новая зона. На стадионе "Юность" автодилеры покажут новинки в мире автомобилей.

Основная локация события - парк культуры имени Б.Хмельницкого. Его организаторы превратят в отдельний ретро-город. Создадут улици народов мира, а на каждой из них будут расположены автомобили производителей этих стран.

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Будет работать фуд-корт и музыкальная зона. Пройдут концерты львовских музыкальных групп Leon Brass, в ультралюстрах, Midnight Colours, DYHAY band, ASTORY band, Джеки, Дригуны, Ретровай, Майские жуки, Verba и DJ Volter Gared.

Старт гонки в воскресенье, 2 июня в 9:30 откроет оркестр духовых инструментов "Львовские фанфары" со специальным шоу.

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