Во Львове пройдет один из крупнейших автомобильных фестивалей

 
Ексклюзивы
1/5
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4752
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 11712
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 342
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5490
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1962
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3511
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7011
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 68153
Фото
Все фото
3
5
13
21
25
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
После ливня во Львове улицы &quot;ушли под воду&quot;
После ливня во Львове улицы "ушли под воду"
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Видео
Все видео
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
В пожаре на ферме погибли 500 животных
В пожаре на ферме погибли 500 животных
Футбольные фаны разгромили три вагона поезда
Футбольные фаны разгромили три вагона поезда
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 558
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1188
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1548
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 16:53

Во Львове пройдет один из крупнейших автомобильных фестивалей

  Комментировать
Во Львове пройдет один из крупнейших автомобильных фестивалей
Во Львове пройдет Leopolis Grand prix. Фото: Facebook.

С 31 мая - 2 июня во Львове пройдет 9 фестиваль ретро автомобилей Leopolis Grand prix.

В этом году на фестивале будет работать новая зона. На стадионе "Юность" автодилеры покажут новинки в мире автомобилей.

Основная локация события - парк культуры имени Б.Хмельницкого. Его организаторы превратят в отдельний ретро-город. Создадут улици народов мира, а на каждой из них будут расположены автомобили производителей этих стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пройдет тренинг-мотивация от Julika и Ореста Галицкого

Будет работать фуд-корт и музыкальная зона. Пройдут концерты львовских музыкальных групп Leon Brass, в ультралюстрах, Midnight Colours, DYHAY band, ASTORY band, Джеки, Дригуны, Ретровай, Майские жуки, Verba и DJ Volter Gared.

Старт гонки в воскресенье, 2 июня в 9:30 откроет оркестр духовых инструментов "Львовские фанфары" со специальным шоу.

В церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском на Львовщине во время ремонта уничтожили все аутентичные росписи Модеста Сосенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове пройдет один из крупнейших автомобильных фестивалей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 147270
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 38925
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 20160
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 20070
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 19072
Львов
София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка
София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка
 Просмотров: 6129
Пройдет тренинг-мотивация от Julika и Ореста Галицкого
Пройдет тренинг-мотивация от Julika и Ореста Галицкого Просмотров: 9
Умер лидер "Революции на граните" Маркиян Иващишин
Умер лидер "Революции на граните" Маркиян Иващишин Просмотров: 342
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
3
 Просмотров: 1899
Во Львове "заминировали" 3 вуза и 2 ТРЦ
Во Львове "заминировали" 3 вуза и 2 ТРЦ Просмотров: 351
Больше всего комментируют
14
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
6
Порошенко готовят на новую должность
5
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 1229
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua