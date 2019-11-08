Во Львове пройдет международный фестиваль посвящен польскому виртуозному пианисту

В рамках фестиваля будут праздновать также 115-ю годовщину открытия памятника Мицкевичу во Львове. Фото предоставлено организаторами.

8-11 ноября во Львове состоится VIII Международный фестиваль "Открываем Падеревского".

Фестиваль посвящен личности выдающегося польского пианиста, композитора, политического и общественного деятеля, Игнация Яна Падеревского. Во Львове он дал свои первые концерты в 1887 и 1889 годах, а уже после триумфальных гастролей миром, в июне 1902-го, его выступление на сцене Скарбкивского театра собрал аншлаг.

Через 8 лет, в 1910-м, по случаю 100-летия со дня рождения Ф. Шопена, И. Я. Падеревского встречали во Львове как настоящего преемника выдающегося польского романтика. Именно в этом городе состоялись премьеры его композиций, среди которых знаменитая симфония "Polonia", а также опера "Манру".

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Основной идеей международного фестиваля "Открываем Падеревского" во Львове является популяризация польской культуры. Организатором события является польско-украинский фонд имени И. Я. Падеревского.

В этом году в рамках фестиваля отметят 200-летний юбилей со дня рождения выдающегося польского композитора XIX века Станислава Монюшко и 115-ю годовщину открытия памятника Мицкевичу во Львове.

Польско-украинская Фонд имени И.Я.Падеревського основана в 2012-м. Ее целью является продвижение польского и украинского искусства, презентация творчества молодых, неизвестных художников, защита культурного наследия, развитие интереса к культуре и искусству в европейском и глобальном масштабе и тому подобное. Генеральным директором Фонда является Адам Бала, артистическим директором - Марианна Гумецкая.