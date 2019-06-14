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пятница, 14 июня 2019 13:02

Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки

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Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки
Пройдет Международной Фестиваль Древней Музыки во Львове. Фото: пресс-центр фестиваля.

15, 16 и 23 июня во Львове пройдет ежегодный международный Фестиваль Древней Музыки. Особенностью фестиваля является сочетание в программах композиций давних эпох и современности.

Людмила Капустина, художественный директор фестиваля рассказывает, что в нынешней программе будут майстеркурсы и 4 концерта исполнителей из Украины, Швейцарии, Белоруссии и Франции.

На концертах выступят Анна Иванюшенко, клавесин, Наталья Кожушко-Максимов, флейта (Украина), Жан-Кристоф Фриш, флейта (Франция),
"A Cappella Chor Zürich" (Швейцария), Хор барочного капеллы (Украина) дирегентом которой является Богдан Швед (Украина-Швейцария), группа "Стары Ольса" (Беларусь).

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Концерты во Львове пройдут в зеркальном зале Львовского национального академического театра оперы и балета им. Крушельницкой, в Римско-католическом кафедральном соборе, в "Венской кофейне", и зеркальном зале дворца Потоцких.

Фестиваль Древней Музыки во Львове основан в 2003-м Романом Стельмащуком. Это единственный в Украине фестиваль, что на профессиональном уровне представляет старинную музыку разных европейских стран. В частности вокальную и инструментальную, церковную и светскую, оперную и ораторскую. В течение прошлых лет Фестиваль посетили исполнители из Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Чили, США, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, России, Беларуси. Специалисты-музыканты не только выступают на концертах, но и предоставляют консультации и проводят курсы мастерства, способствует развитию "исторически информированного" исполнительства в Украине.

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Дата
14
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