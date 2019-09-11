Во Львове будут праздновать 70-летие со дня рождения поэта Грицька Чубая

Во Львове презентуют грандиозный проект ко Дню рождения Грицька Чубая.

20 сентября во Львовском театре им. Марии Заньковецкой состоится музыкально-поэтически симфо арт-концерт "Чубай. Украина. Любовь", а также презентация нового проекта и альбома-книги Соломии Чубай POETY.

Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения культового поэта Грицька Чубая.

Соломия Чубай, дочь поэта, будет петь вместе с Виктором Морозовым, Сергеем Жаданом и Игорем Гнидиным в сопровождении групп "Джалапита", Rockoko и Академического симфонического оркестра INSO-Lviv.

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"Я бы сказала, что проект "Чубай. Украина. Любов POETY" трансформирует пространство, возрождает память и делает современным. В концерте и альбоме: Стус, Чубай, Тычина, Леся Украинка, Винграновский. Молодые, крутые, они мечтают, они любят и их дополняют наши современники: Белоцерковец, Савка, Кияновская, Издрик, Жадан словно продолжают говорить миру, что мы украинцы, мы - невероятные, мы- гениальные!" - отметила Соломия Чубай.

Альбом POETY написан в 3 городах: Львов, Ивано-Франковськ и Харьков. Сводился в Корее. Книжечка к альбому создавалась дизайнером из Черкасс, перевод в Китае, а редактировалось все в Фладельфии.

Эксклюзивные экземпляры будут только на концерте 20 сентября в театре Заньковецкой. Специальными гостями арт-концерта будут Юрий Винничук, Юрий Андрухович, Марьяна Савка. Видеоарт - Алексей Хорошко (Луганск), ведущая - Татьяна Пилипец.

6-8 сентября во Львове прошли Дни европейского наследия. Гости и львовяне увидели малоизвестные объекты города или такие, которые обычно закрыты для посетителей. Мероприятие привлекло внимание к культурному наследию и развитию современного общества.