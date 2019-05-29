Во Львове активисты выломали двери в городской совет

Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове группа протестующих выломала двери в здание городского совета и прорвалась внутрь.

После того, как активисты прорвались внутрь здания, там началась толкотня и драка, - сообщает Корреспондент.

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"Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента Администрации городского головы Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - сообщает пресс-служба горсовета.

Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимира Зеленского. Депутаты требуют не допустить игнорирования статуса государственного языка.