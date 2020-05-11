Власти Львовской области отказались смягчать карантин с 11 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4599
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3339
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2538
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1674
Фото
Все фото
7
4
19
5
11
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
Король и Королева на лошадях и трубачи в масках - Львов празднует день рождения
Король и Королева на лошадях и трубачи в масках - Львов празднует день рождения
&quot;Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой&quot; - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
В подъезде дома застрелили мужчину: первые подробности и фото
В подъезде дома застрелили мужчину: первые подробности и фото
Символ весны и красоты: во Львове зацвели магнолии
Символ весны и красоты: во Львове зацвели магнолии
Видео
Все видео
Батюшка устроил крестный ход: за нарушителей взялась полиция
Батюшка устроил крестный ход: за нарушителей взялась полиция
Смертельный взрыв возле больницы: появилось видео
Смертельный взрыв возле больницы: появилось видео
К зиме выгорит вся страна - ГСЧС о поджигателях травы
К зиме выгорит вся страна - ГСЧС о поджигателях травы
Виктор Винник и МЭРИ презентовали новый альбом
Виктор Винник и МЭРИ презентовали новый альбом
Во Львове и Тернополе заметили чумных врачей
Во Львове и Тернополе заметили чумных врачей
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3339
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1809
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3834
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 288
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
понедельник, 11 мая 2020 02:01

Власти Львовской области отказались смягчать карантин с 11 мая

  Комментировать
Власти Львовской области отказались смягчать карантин с 11 мая
Львовская область отказалась смягчать карантин. Фото: Википедия

Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантинных ограничений на территории региона с 11 мая 2020 года.

В связи с продолжающимся ростом количества инфицированных жителей области жесткий карантин будет действовать в области до 15 мая включительно — заявил в интервью ZAXID.NET заместитель главы Львовской областной администрации Тарас Грень.

"Все смягчения, которые должны происходить с 11 мая, начнутся с 15 мая. Такое решение мы приняли с учетом ростом количества больных", сообщил Грень

В то же время в самом Львове, по данным издания, карантин ослабят все-таки с 11 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: растет количество больных медиков и детей

По данным на 10:00 10 мая во Львовской области коронавирусом было инфицировано 753 человека, 19 жителей региона скончались. В конце апреля стало известно, что одна из больных жительниц области заразила Covid-19 своего врача и нескольких медсестер. Она всего лишь "забыла" рассказать им о том, что недавно вернулась из-за границы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власти Львовской области отказались смягчать карантин с 11 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 22671
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 13707
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 9 Просмотров: 11250
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 7515
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
 Просмотров: 6093
Львов
24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть
24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть Просмотров: 4329
Во львовской церкви произошла вспышка коронавируса
Во львовской церкви произошла вспышка коронавируса Просмотров: 540
Во Львове определились с открытием салонов красоты и парикмахерских
Во Львове определились с открытием салонов красоты и парикмахерских Просмотров: 738
У женщины удалили новообразование весом 40 кг
У женщины удалили новообразование весом 40 кг Просмотров: 4338
Во Львове вспышка коронавируса - мэр собирает штаб
Во Львове вспышка коронавируса - мэр собирает штаб Просмотров: 567
Больше всего комментируют
9
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
5
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
4
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
Голосов: 73
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua