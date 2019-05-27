Винничанка откровенно рассказала, как отсудила квартиру у бывшего мужа-бизнесмена

Винничанка рассказала о разводе с бизнесменом. Фото:praktika-vlasti.com

Винничанка Елена Гулько полгода назад развелась с мужем-бизнесменом Игорем Гришкой. "Из-за постоянных пьянок, скандалов и предательства, я отсудила у него двухкомнатную квартиру и теперь он платит детям алименты", - говорит Елена.

Познакомились, когда он служил в армии. Через 5 месяцев после знакомства сыграли свадьбу. До замужества Елена жила с родителями, после - переехала в квартиру мужа.

"Три года жили в свое удовольствие, а потом родила ему дочку. После рождения Софии - начал приходить домой пьяный. Как-то пришел и начал обзывать меня, говорить, что нагуляла ребенка. Начала его успокаивать, он подошел, взял меня за волосы и толкнул. Ударилась об угол двери и потеряла сознание. Проснулась уже в больнице с сотрясением мозга. Сразу поняла, что не хочу жить с этим тираном", - рассказывает женщина.

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После этого случая мужчина опомнился. Начал дарить олени цветы, присмотреть за ней. Но к ребенку не подходил, потому что думал, что София - не его дочь.

"Простила, потому что свекровь сказала, что ребенок должен расти в полноценной семье. В покое прожили 5 лет. Но однажды вечером снова пришел пьяный. София уже спала, когда он начал меня добиваться. Бросил меня на кровать и сказал, чтобы я раздевалась. Ударил меня по лицу. Когда я пыталась встать, - ударил головой о стену и я отключилась", - вспоминает Елена.

Женщину забрали в больницу с синяками и сотрясением. После осмотра врача, супруги узнали, что Елена уже на 6 неделе беременности.

"Во время беременности был ангелом. Приносил мне цветы, ездил на консультации и записался на курсы молодых родителей".

Елена родила мальчика, Дениса. Муж на 12 лет перестал пить и бить свою жену.

"Полгода назад, когда сын был в школе, а дочь в колледже, я пошла по своим делам. Вернувшись домой, застала мужа с какой-то молодой девушкой в постели. Начала кричать на него. Зато, выгнал меня из квартиры", - говорит Елена Гулько.

Собрала вещи, забрала детей и переехала к маме. Сразу подала на развод.

"Игорь сказал, что дети не его и алименты платить не будет. Перед заседанием суда, сделали тест ДНК. Он подтвердил, что дети Игоря", - рассказывает женщина.

На суд пришел с цветами и начал вести себя как порядочный человек. Рассказывал, что с Еленой невозможно было жить. Когда судья сделала замечание, мужчина начал угрожать жене.

"У меня на руках были все доказательства того, что он издевался надо мной. К тому же судья была женщина, которая меня поняла", - говорит Елена Гулько.

В результате, женщина отсудила двухкомнатную квартиру и теперь муж должен платить алименты детям.

"Сейчас я открыла свой бизнес, чтобы ставить детей на ноги. Игорь алименты платит, но детей видеть он не хочет. А мне и не нужно, чтобы они видели отца пьяным и с разными девушками. Иногда, когда напьется, звонит мне с угрозами, но я сразу бросаю трубку", - поделилась женщина.

Бывший муж Елены, Игорь Гришко отказался комментировать развод.

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