Ветеран АТО погиб в ДТП

5 января, в 00:20 ч. в деревне Плугов Золочевского района в ДТП погиб 34-летний участник АТО из Моршина.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты, преждевременной смерти участника АТО, жителя города Моршина Руслана Ярославича Куземского", - сообщили в прессслужбе Львовской ОГА.
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Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и скончался на месте. обстоятельства устанавливаются.
На Донбасса 5 января в результате вражеских обстрелов погиб боец 93 омбр "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты.
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