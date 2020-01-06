На Донбассе погиб военный из Славуты

На Донбассе погиб 43-летний Сергей Кацун. Фото: Facebook

На Донбасса 5 января в результате вражеских обстрелов погиб боец ​​93 омбр "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты.

Мужчине было 43 года, обстоятельства его гибели пока неизвестны. Об этом рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает информационное агентство "Е".

"Известно, что боец ​​служил в 93-той отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Погиб при выполнении боевого задания. Все обстоятельства смерти пока не известны. Сообщили только, что был вражеский обстрел, в результате чего и погиб наш земляк. Сейчас тело бойца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Затем Сергея привезут на родину, чтобы похоронить", - говорится в сообщении.

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5 января на Донбассе также погиб 48-летний Сергей Дичек. Трагедия произошла в районе хутора Вольный в г. Золотое-4.