Вандалов из Донецкой области поймали во Львове во время провокации против поляков

Фото: Полиция Львовской области

Во Львове на польских захоронениях задержали двух дончан, которые расписывали польские военные захоронения оскорбительными для поляков надписями.

Около 17:00 25 ноября львовские патрульные заметили троих неизвестных возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а затем зашли на территорию кладбища. Об этом сообщает "Полиция Львовской области".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов

Инспекторы, потеряв их из виду, решили обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили. Это 43-летний и 49-летний жители Донецкой области.

На Львовщине разыскивают пропавшего без вести гида 39-летнего Фридриха Ефимовского. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.