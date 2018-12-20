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четверг, 20 декабря 2018 09:59

Валентин Резниченко – лидер среди всех губернаторов по выполненным обещаниям
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  Валентин Резниченко
Валентин Резниченко

Аналитический портал "Слово и дело" опубликовал обновленный рейтинг губернаторов Украины по количеству выполненных обещаний. Как и в прошлый раз, в сентябре 2018 года, его возглавил глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По данным портала, Резниченко выполнил 88 своих обещаний из 120.

В частности, он обещал открыть хирургический корпус Центра Матери и Ребенка имени Руднева. Он сделал это, и корпус на этой неделе посетил президент Петр Порошенко.

Также губернатор обещал открыть 30 ресурсных комнат в школах Днепропетровской области и выполнил обещание.

Согласно отчету Днепропетровской ОГА за 2018 год, обнародованный советником губернатора Юрием Голиком, администрация области капитально отремонтировала трассу Днепр-Запорожье и более 500 дорог в населенных пунктах. Также ОГА реконструировала, капитально отремонтировала и построила с нуля 53 детских садика, более 30 школ, 54 водовода.

 

Юлия Светличная, глава Харьковской областной государственной администрации, заняла второе место среди ответственных губернаторов. На ее счету 63 выполненных обещаний из 113 данных.

Так, Светличная дала слово, что будут отремонтированы кардиологическое и хирургическое отделения областной клинической больницы. В ноябре были отремонтированы не только они, а еще и лечебный корпус, а также поликлиническое и офтальмологическое отделения больницы.

Харьковский губернатор также обещала, что до конца года в каждом районе области будет работать инклюзивный-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. По состоянию на 30 октября 2018 года все районы Харьковской области охвачены услугами инклюзивного образования. На 27 районов региона создано 30 инклюзивных ресурсных центров и 15 ресурсных комнат.

Было обещано построить футбольные поля с искусственным покрытием в каждом районе области. Сейчас в области построено более 60 таких футбольных полей.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль дал 100 обещаний и 47 выполнил.

Еще в 2015 году он дал слово, что приложит максимум усилий для уменьшения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в Венгрию со стороны Закарпатья. Начались межведомственная пограничная операция "Граница" и оперативно-профилактические мероприятия "Мигрант". В течение 2016 года на украинско-венгерском участке границы было задержано 213 нелегальных мигрантов, а в 2017 году их количество сократилось до 84.

Москаль также обещал восстановить Боржавскую узкоколейку между Иршавой, Хмельником и Виноградовым. "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины, Закарпатской облгосадминистрацией и иностранными партнерами реализовала туристический проект, в рамках которого из города Гайворон Кировоградской области в Закарпатье прибыл паровоз ГР-280, построенный почти 70 лет назад в Германии. Благодаря этому в Украине запустили первый туристический поезд.

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Дата
20
декабря

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