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среда, 10 февраля 2021 03:13

В Закарпатье идет большая вода

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В Закарпатье идет большая вода
На Закарпатье ожидаются паводки. Фото: Униан

На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные ливни и возможные подтопления.

В нижних течениях рек Иршавка, Боржава и Тиса наблюдается значительное повышение уровней воды, сообщают в соцсетях.

В селе Сокирница Тиса вплотную приблизилась к трассе государственного значения, а Боржава затопила часть дороги Шаланки - В. Комяты.

Также в селах Заречье, Сельцо, Ольховка, Боржавское, Большие Комяты наблюдается подтопление сельскохозяйственных угодий.

Сообщают также о значительном повышении уровня воды в реке Уж. В Ужгороде и окружающих селах наблюдается подтопление.

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Ранее в ДСНС сообщили, что в реках на западе Украины может повыситься уровень воды. В результате дороги и сельские угодья могут быть подтоплены.

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