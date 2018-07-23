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понедельник, 23 июля 2018 12:29

В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье

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В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
Из автомобиля вышли двое патрульных и, якобы, беспричинно избили мужчин. Фото Виктора Повідайчика

Двух жителей села Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области жестоко избили полицейские.

Один из мужчин потерял сознание и правоохранители оставили его в канаве, а другого они вывезли в лес, где продолжили бить, - пишет "Дзеркало Закарпаття".

Один из пострадавших мужчин рассказал, что инцидент произошел утром 20 июля. По словам парня, когда он со знакомым возвращались домой, к ним подъехал автомобиль патрульной полиции. Из автомобиля вышли двое патрульных и, якобы, беспричинно избили мужчин.

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После нанесения полицейскими телесных повреждений один из парней потерял сознание, а когда пришел в себя, на месте уже никого не было.

По словам второго потерпевшего, его на патрульной машине вывезли в Свалявский район в лес и продолжили избивать.

Сейчас один из пострадавших находится на лечении в хирургическом отделении Воловецкой районной больницы. Мужчины сняли побои и обратились в милицию.

Возмущенные инцидентом местные жители 22 июля устроили протест и перекрыли трассу Киев-Чоп.

"Уважаемые друзья! Только что вернулся с поста патрульной полиции в селе Нижние Ворота. Возмущенные люди перекрыли трассу Киев-Чоп. А дело в том, что полицейские издевались над двумя нижневоротский ребятами, зверски избив их", - написал в Facebook местный депутат Виктор Повидайчик.

В харьковском отделении полиции правоохранители издевались над мужчиной. На действия правоохранителей уже отреагировали в Нацполиции.

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Дата
23
июля

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