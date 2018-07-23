В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье

Двух жителей села Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области жестоко избили полицейские.
Один из мужчин потерял сознание и правоохранители оставили его в канаве, а другого они вывезли в лес, где продолжили бить, - пишет "Дзеркало Закарпаття".
Один из пострадавших мужчин рассказал, что инцидент произошел утром 20 июля. По словам парня, когда он со знакомым возвращались домой, к ним подъехал автомобиль патрульной полиции. Из автомобиля вышли двое патрульных и, якобы, беспричинно избили мужчин.
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После нанесения полицейскими телесных повреждений один из парней потерял сознание, а когда пришел в себя, на месте уже никого не было.
По словам второго потерпевшего, его на патрульной машине вывезли в Свалявский район в лес и продолжили избивать.
Сейчас один из пострадавших находится на лечении в хирургическом отделении Воловецкой районной больницы. Мужчины сняли побои и обратились в милицию.
Возмущенные инцидентом местные жители 22 июля устроили протест и перекрыли трассу Киев-Чоп.
"Уважаемые друзья! Только что вернулся с поста патрульной полиции в селе Нижние Ворота. Возмущенные люди перекрыли трассу Киев-Чоп. А дело в том, что полицейские издевались над двумя нижневоротский ребятами, зверски избив их", - написал в Facebook местный депутат Виктор Повидайчик.
В харьковском отделении полиции правоохранители издевались над мужчиной. На действия правоохранителей уже отреагировали в Нацполиции.
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