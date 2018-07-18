В Украине нашли город, где вообще не поборов в школе

Автор: Politeka Ивано-Франковск: в школах города Калуш вообще отказались собирать деньги с родителей

В школах Калуша Ивано-Франковской области вообще отказались собирать деньги с родителей.

"Есть целый город, в котором нет поборов. Этот город Калуш. Но это было политическое решение руководства города", - рассказала соучредитель организации "Родители SOS" Алена Парфенова во время онлайн-конференции на Depo.ua.

Можно запретить собирать средства, но надо финансировать. Если видим, что есть финансирование, а поборы исчезли, - это результат.

Парфенова отметила, что организация разрабатывает плакаты с информацией, полезной для родителей - о буллинге, поборах, организациях, в которые можно обратиться.

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Чтобы в учебных заведениях с родителей не требовали денег, им нужно объединиться в борьбе со школьными поборами. Второе - обратиться к руководству школы или ВУЗа и выяснить, какая там ситуация. Если там нет понимания - идти в местные органы власти и выяснять, что с бюджетом на образование. И последнее - это правоохранительные органы.