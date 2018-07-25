В туалете органного зала нашли уникальные фрески

Фрески польського художника Розена реставруватимуть впродовж наступного року. Фото: з відкритих джерел

Древние художественные росписи обнаружили в туалете Львовского органного зала. О них никто бы и не узнал, если бы не первый за 30 лет ремонт, начавшийся в здании. Сообщает 24 канал.

В органном зале шокированы. О том, что в туалете есть уникальные фрески, не знал никто. На них наткнулись ремонтники, которые решили исследовать стены здания перед работами. Несколько ударов по стене, и заметили уникальные художественные произведения. Как оказалось, это фрагменты фресок польского художника Яна Генрика Розена.

"По территории коридоров и туалетов видны маленькие такие кубики, называются они зондированием. В туалетах нам удалось обнаружить и утвердить факт присутствия фресок Розена", - сказал заместитель директора органного зала Тарас Демко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

Между тем в стенах фойе органного зала уже прокладывают новую электропроводку. Продолжаются работы и в коридорах и холле органного зала. Предварительно ремонт здания XVII века будет стоить почти 800 тыс грн. Городской совет выделил 1 млн грн.

"Мы хотим, чтобы органный зал был комфортный, уютный. Хотим привести инфраструктуру в соответствие международным стандартам, чтобы не было стыдно приглашать приезжающих музыкантов, чтобы мы могли предоставить и создать все возможности", - сказала директор департамента развития горсовета Наталья Бунда.

Первый этап ремонтных работ завершат ориентировочно в октябре. А вот фрески польского художника Розена будут реставрировать в течение следующего года.

Под слоем вулканической лавы Везувия археологи нашли остатки лошадей.