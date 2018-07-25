В туалете органного зала нашли уникальные фрески

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 1845
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1332
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2646
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6561
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3078
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3313
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
8
8
14
9
17
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Видео
Все видео
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Открыли приют для медведей
Открыли приют для медведей
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4401
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4464
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27199
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1611
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 10:20

В туалете органного зала нашли уникальные фрески

  Комментировать
В туалете органного зала нашли уникальные фрески
Фрески польського художника Розена реставруватимуть впродовж наступного року. Фото: з відкритих джерел

Древние художественные росписи обнаружили в туалете Львовского органного зала. О них никто бы и не узнал, если бы не первый за 30 лет ремонт, начавшийся в здании. Сообщает 24 канал.

В органном зале шокированы. О том, что в туалете есть уникальные фрески, не знал никто. На них наткнулись ремонтники, которые решили исследовать стены здания перед работами. Несколько ударов по стене, и заметили уникальные художественные произведения. Как оказалось, это фрагменты фресок польского художника Яна Генрика Розена.

"По территории коридоров и туалетов видны маленькие такие кубики, называются они зондированием. В туалетах нам удалось обнаружить и утвердить факт присутствия фресок Розена", - сказал заместитель директора органного зала Тарас Демко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

Между тем в стенах фойе органного зала уже прокладывают новую электропроводку. Продолжаются работы и в коридорах и холле органного зала. Предварительно ремонт здания XVII века будет стоить почти 800 тыс грн. Городской совет выделил 1 млн грн.

"Мы хотим, чтобы органный зал был комфортный, уютный. Хотим привести инфраструктуру в соответствие международным стандартам, чтобы не было стыдно приглашать приезжающих музыкантов, чтобы мы могли предоставить и создать все возможности", - сказала директор департамента развития горсовета Наталья Бунда.

Первый этап ремонтных работ завершат ориентировочно в октябре. А вот фрески польского художника Розена будут реставрировать в течение следующего года.

Под слоем вулканической лавы Везувия археологи нашли остатки лошадей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В туалете органного зала нашли уникальные фрески». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 473450
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 226278
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 104068
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 49238
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16859
Львов
Годовщина Скниловской трагедии: во Львове почтят погибших
Годовщина Скниловской трагедии: во Львове почтят погибших Просмотров: 558
Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове
Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове Просмотров: 486
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
8
 Просмотров: 729
Львовэлектротранс покупает "новые" старые трамваи за рубежом
Львовэлектротранс покупает "новые" старые трамваи за рубежом Просмотров: 756
Миграционная служба возместит мужчине 59 тис. грн
Миграционная служба возместит мужчине 59 тис. грн Просмотров: 738
Больше всего комментируют
11
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
5
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 1146
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua