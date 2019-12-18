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среда, 18 декабря 2019 10:29

В семье родилась шестая девочка - теперь детей 13

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В семье родилась шестая девочка - теперь детей 13
Семья Бодомер. Фото: УНИАН

На днях на Житомирщине в многодетной семье родилась шестая девочка. Всего в семье тринадцать детей.

17 декабря мать с младенцем выписали из роддома, сообщили в УНИАН.

Новорожденную девочку назвали Марией. Родилась она 12 декабря.

Ребенок родился у супругов Богдана и Анны Бодомер. Анна уже имеет звание "мать-героиня".

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"Зять хочет отсудить детей у моей дочери, — рассказывает в письме 55-летняя Инна Петровна из Киевской области. — У Лили четыре года тому назад были проблемы. После родов легла в психбольницу. Младенец родился недоношенным, весил 950 граммов. Два месяца лежали в реанимации. Она лечила послеродовую депрессию. Все наконец пошло на поправку. Но летом зять заявил, что хочет разорвать отношения. Наводит справки в суде, что у Лили проблемы с нервной системой. Угрожает, что отберет у нее Марка и Еву, если она не отдаст ему квартиру, которую покупали в браке. Но куда ей деваться с двумя детьми без жилья? Дочка уже перевезла оттуда все вещи. Готова отказаться от крыши над головой, только бы оставил с ней сына и дочку".

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