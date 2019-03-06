В Ровенской области во время движения горел пассажирский поезд

На Ровенщине горел поезд с пассажирами. Фото: Укринформ

В Ровенской области во время движения загорелось машинное отделение пассажирского поезда.

Пожар произошел в дизельном поезде Сарны - Здолбунов вблизи села Немовичи, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всех пассажиров эвакуировали из поезда. Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы потушить огонь. В результате поезд почти полностью сгорел, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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