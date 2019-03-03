На Подоле сгорел трехэтажный дом

На Подоле сгорел дом. Фото: ТСН

Частный дом на Белицкой почти полностью сгорел из-за твердотопливный котел.

Около 20:00 к пожарным поступил вызов, что на улице Белицкой, 32, пылает частный дом, сообщает Киев Оперативный.

Дом принадлежит мужчине, который сдает его под жилье гражданам Турции. Сегодня они якобы разожгли твердотопливный котел, чтобы обогреть дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начала плавиться облицовка дома.

В Кривом Роге вспыхнул пожар на центральном городском рынке Загорелся один из магазинов у входа на рынок. Из-за ветра огонь перекинулся на окружающие здания.