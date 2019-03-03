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воскресенье, 03 марта 2019 17:06

Крупный пожар охватил центральный городской рынок

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Крупный пожар охватил центральный городской рынок
В Кривом Роге горит центральный рынок. Фото: krivbass.city

В Кривом Роге вспыхнул пожар на центральном городском рынке

Загорелся один из магазинов у входа на рынок. Из-за ветра огонь перекинулся на окружающие здания. Об этом сообщает krivbass.city.

На месте работают две бригаты спасателей, ликвидировать возгорание пока не получилось.

Дымом охвачены практически все здания, расположенные на рынке вдоль остановки - супермаркет "Красный", аптека, другие магазины. Ветер перенес огонь на ближайший ларек мобильных телефонов. Хозяева других ларьков выносят товар, пока пожар не добралась и до них.

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"Сейчас продолжается тушение пожара, площадь пожара устанавливается. Информации о погибших и пострадавших нет", - отметили спасатели.

В Киеве на улице Новомостицкой произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания. Огонь уничтожил помещение СТО и несколько машин.

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Дата
03
марта

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