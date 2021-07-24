В Ровенской области в поле обнаружили неизвестные розовые лужи: ДСНС проверяет

В Ровенской области на поле обнаружили лужи розового окраса. Спасатели проверяют их происхождения.

"Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Установили, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения, отметил глава местной ОТГ.

"На месте происшествия работают специалисты ДСНС и экологи. Проводится сбор проб почвы, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщает ДСНС.





На промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" 20 июля произошел взрыв. Произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировали собственными силами. Жертв и пострадавших нет.