В Ровенской области в поле обнаружили неизвестные розовые лужи: ДСНС проверяет

 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
33 Просмотров: 927
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1359
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 3087
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 306
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9765
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 423
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 549
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
4
16
4
3
17
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
Видео
Все видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 738
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1251
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 576
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1188
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 432
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 18:47

В Ровенской области в поле обнаружили неизвестные розовые лужи: ДСНС проверяет

  Комментировать

В Ровенской области на поле обнаружили лужи розового окраса. Спасатели проверяют их происхождения.

"Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы

Установили, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения, отметил глава местной ОТГ.

"На месте происшествия работают специалисты ДСНС и экологи. Проводится сбор проб почвы, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщает ДСНС.


На промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" 20 июля произошел взрыв. Произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировали собственными силами. Жертв и пострадавших нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Ровенской области в поле обнаружили неизвестные розовые лужи: ДСНС проверяет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 17658
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 14346
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 12933
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 10719
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 8001
Ровно
Назвали предварительную причину взрыва на "Ривнеазоте"
Назвали предварительную причину взрыва на "Ривнеазоте" Просмотров: 297
Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ривнеазоте"
Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ривнеазоте" Просмотров: 288
Уровень загрязненности воздуха в Ровно остается в пределах нормы - МОЗ
Уровень загрязненности воздуха в Ровно остается в пределах нормы - МОЗ Просмотров: 153
Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело
Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело Просмотров: 252
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
4
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
33
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
2
"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод
Голосов: 1141
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть