В Полтаве женщина отказалась от дочери, которую родила на остановке

Женщина заявила, что уже имеет сына и не сможет воспитывать второго ребенка. Фото: https://www.unian.ua

В Полтаве женщина, которая родила ребенка на остановке общественного транспорта, отказалась от новорожденной дочери.

Социальным работникам роженица заявила, что уже имеет сына и не сможет воспитывать второго ребенка, сообщают в отделе коммуникаций Полтавского областного управления милиции.

По предварительным данным, женщина родила здоровую девочку весом 3,2 кг. После родов отказалась кормить грудным молоком. Также женщина назвала медикам неправдивые личные данные - фиктивные место жительства и фамилию.

Правоохранители отмечают, что роженица живет в Великобагачанском районе Полтавской области. Там проживает вместе с матерью и сыном.

Из-за отказа от ребенка представители социальных органов составили соответствующий акт.

В полиции добавили, что официальный отказ от ребенка не повлечет за собой правовых последствий для роженицы.

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Несколько дней назад в Полтаве женщина родила ребенка на остановке общественного транспорта.