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пятница, 04 октября 2019 19:33

В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
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В Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч
Фото: Facebook
В Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч
В Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч
В Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч
В Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч

Сегодня, 4 октября, в Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч.

Проститься с коллегой собралось на плацу Управление патрульной полиции несколько сотен патрульных, знакомые, друзья и родные. Все шли с живыми цветами и слезами на глазах.

"Смирно" прозвучало, когда 6 патрульных несли гроб с телом погибшей. Для ближайших разместили стулья рядом. На стол у гроба поставили фотографию Марин и красные розы.

После отпевания к матери и 10-летнего сына погибшей обратились подруга и сотрудница Марины, напарник и руководители патрульной полиции разных уровней. В частности Вадим Зеленский, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нац.полиции Украины вышел к микрофону:

"Она всегда будет рядом с нами, в наших мыслях, наших воспоминаниях и в наших сердцах. Спи с миром".

"Сержант полиции Марина Фетч, мне лично за честь было служить с тобой", - сказал Виталий Мельничук, начальник Управления патрульной полиции в Полтавской области. Также обратился к матери погибшей и поблагодарил за такую ​​хорошую дочь.

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После коллеги, друзья и родственники женщины выстроились в длинную очередь, чтобы проститься. На кладбище поехали ближайшие родственники.

2 октября около 16 часов на Лубенском патрульном посту, что на Полтавщине, погибла при исполнении служебных обязанностей работник патрульной полиции 35-летняя Марина Фетч.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
04
октября

В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото

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