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пятница, 19 июля 2019 21:34

В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
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К акции, которую во Львове проводят впервые, присоединились все желающие
Фото: Оксана Княжик
К акции, которую во Львове проводят впервые, присоединились все желающие
К акции, которую во Львове проводят впервые, присоединились все желающие
К акции, которую во Львове проводят впервые, присоединились все желающие
К акции, которую во Львове проводят впервые, присоединились все желающие

Во Львове в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоялась акция "Сажайте цветы, а не людей". Основала ее актриса Римма Зюбина весной. Целью акции является поддержка Олега Сенцова и всех украинских заложников Кремля.

"Поскольку сейчас уже вполне очевидно, что они решили не выпускать Сенцова, они ждут, что мы о нем забудем - говорит поэт и переводчик Остап Сливинский. - Сенцов - один из символов нашего сопротивления. Но нельзя забывать, что за ним - много тех, чьих имен и лиц мы часто не помним. Пусть хотя бы такие акции, как та, которая есть сегодня, будут поводом вспомнить всех поименно - всех тех, кто оказался в роли заложников войны против нас ".

Во Львове акцию проводят впервые. К ней присоединились активисты и все желающие львовяне. Они сажали цветы и у каждого куста ставили мини-табличку с именем политзаключенного.

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"В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России - тогда их было более 70 человек. В Крыму сейчас 56 человек за решеткой за свою веру, ислам, из них 55 - крымские татары (данные правозащитной организации "Крымская солидарность"). Всего в России находятся более 100 политзаключенных и 24 украинских моряка ", - отмечают организаторы.

Участники акции своим участием показали, что о заложниках помнят каждый день.

В Молдове местный активист Ваан Мартиросян с плакатом в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова перекрыл дорогу автомобилю посла России.

Автор: Оксана Княжик
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