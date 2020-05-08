В одном из райцентров Закарпатья вспыхнул коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2223
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2034
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 990
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1908
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1647
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3627
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
3
15
13
14
9
Бизнесмен-иностранец &quot;заказал&quot; продавщицу магазина
Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
Для военных и медиков зажгли &quot;Луч благодарности&quot;
Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"
Ухоженные усадьбы и аутентичная одежда - как жил закарпатский городок под властью Чехословакии
Ухоженные усадьбы и аутентичная одежда - как жил закарпатский городок под властью Чехословакии
Цветение сакуры в Ужгороде: показали впечатляющие фото
Цветение сакуры в Ужгороде: показали впечатляющие фото
Видео
Все видео
Нашли застреленным 20-летнего пограничника
Нашли застреленным 20-летнего пограничника
Юмористы сняли пародию ко Дню влюбленных
Юмористы сняли пародию ко Дню влюбленных
На Закарпатье снова стреляли
На Закарпатье снова стреляли
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1674
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1197
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3780
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
2 Просмотров: 369
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 11:56

В одном из райцентров Закарпатья вспыхнул коронавирус

  Комментировать
В одном из райцентров Закарпатья вспыхнул коронавирус
Коронавирус вспыхнул в школе-интернате города Перечин на Закарпатье. Фото: pixabay

26 больных на коронавирус обнаружили в Перечинской ОТГ Закарпатской области.

Вспышку зафиксировали благодаря тестам, которые провели накануне в одном учебном заведении города Перечин, сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц на коронавирус, 5 человек из села Заричево и 21 - из города Перечин. На коронавирус заболели работники учебного заведения города Перечин и члены их семей", - отметил Погориляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине делают больше всего тестов на коронавирус

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

По словам главы ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. 5 человек находятся в больницах Ужгорода. На данный момент в районе протестовали 185 человек.

По состоянию на 8 мая на Закарпатье в 644 человек поставили диагноз Covid-19.

Во Львовской области в сутки 65 человек заразились коронавирусом. Количество больных 3-й день растет, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Telegram. В городе собирают штаб быстрого реагирования. Садовый пообещал озвучить дальнейшие шаги после заседания штаба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В одном из райцентров Закарпатья вспыхнул коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

Спортсменам запретили ехать на Олимпийские игры

Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 18450
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 15192
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10674
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 8433
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 6453
Закарпатье
Дрифт в 90: на Закарпатье бабушка оседлала Ford Mustang
Дрифт в 90: на Закарпатье бабушка оседлала Ford Mustang Просмотров: 3762
Еще один город досрочно смягчает карантин
Еще один город досрочно смягчает карантин 1 Просмотров: 1656
Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
3
 Просмотров: 2007
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
15
 Просмотров: 5841
Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"
Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"
13
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
2
Останні листи
2
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
Голосов: 18
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua