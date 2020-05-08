В одном из райцентров Закарпатья вспыхнул коронавирус

Коронавирус вспыхнул в школе-интернате города Перечин на Закарпатье. Фото: pixabay

26 больных на коронавирус обнаружили в Перечинской ОТГ Закарпатской области.

Вспышку зафиксировали благодаря тестам, которые провели накануне в одном учебном заведении города Перечин, сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц на коронавирус, 5 человек из села Заричево и 21 - из города Перечин. На коронавирус заболели работники учебного заведения города Перечин и члены их семей", - отметил Погориляк.

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Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

По словам главы ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. 5 человек находятся в больницах Ужгорода. На данный момент в районе протестовали 185 человек.

По состоянию на 8 мая на Закарпатье в 644 человек поставили диагноз Covid-19.

Во Львовской области в сутки 65 человек заразились коронавирусом. Количество больных 3-й день растет, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Telegram. В городе собирают штаб быстрого реагирования. Садовый пообещал озвучить дальнейшие шаги после заседания штаба.