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вторник, 10 декабря 2019 07:08

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

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В Одессе неизвестные захватили медицинский университет
Конфликт между Минздравом и бывшим ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном тогда уже длился несколько месяцев. Фото: storage1a.censor.net

В 8 часов утра 10 декабря 2018 года в Одесский национальный медицинский университет заходят неизвестные. Они захватывают здание и не пускают работников на рабочие места.

"Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию. Здание охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана. Они захватили сейфы, документы и оригинальную печать. Меня не пропустили на рабочее место, сказали обращаться в суд ", - сообщает Минздрав и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов.

В полиции захват здания университета опровергали. По их словам, там действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительним письмом.

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"По факту пришли к медуниверситету живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительним письмом, настоящего суда. О каких "неизвестных" говорится - непонятно. Поэтому функция полиции, согласно закону о Нацполиции Украины, в данном конфликте - исключительно охрана общественного порядка, недопущения любых противостояний ", - объяснял советник главы ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк.

В Минздраве не согласились с такими заявлениями полиции. Аргументировали это тем, что государственные исполнители прибыли в сопровождении частной охраны "Феникс", которые и захватили университет, блокировали вход и препятствовали доступу сотрудников на рабочие места.

Конфликт между Минздравом и бывшим ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном тогда уже длился несколько месяцев. Здание захватывали не впервые. В июле 2018 года МЗ досрочно разорвало с ним контракт. Причиной стали неоднократные жалобы от народных депутатов и общественных организаций о его неправомерных действиях и вообще о критической ситуации. Для проверки была создана комиссия, которую ректор не допустил. Ученый совет медуниверситета избрал своим председателем Запорожана, а лицом, уполномоченным управлять университетом, председателя профкома Юрия Сухина. В свою очередь Министерство здравоохранения заявило, что это незаконно и положило исполнение обязанностей ректора на проректора Владлену Дубинину.

В обращении коллектива Одесского национального медуниверситета к президенту Владимира Зеленского говорится, что "начатое бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и ее командой беззаконие продолжается и сегодня". Весь коллектив университета ожидает, что после смены власти в стране этот инцидент закончится.

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Дата
10
декабря

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

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