Коллектив Одесского медуниверситета призвал Зеленского защитить вуз от давления бывших чиновников Минздрава

Колектив университета попросил защиты у президента. ФОТО: УНН

В обращении коллектива Одесского национально медуниверситета к президенту Владимиру Зеленскому говорится, что "начатое бывшим и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун и ее командой беззаконие продолжается и сегодня".

"Уже девять месяцев многотысячный коллектив вынужден работать в нечеловеческих условиях. Сторонники бывшего руководства Минздрава организуют рейдерские захваты, нанимают титушек, дискредитируют и запугивают преподавателей и студентов, осуществляют постоянное давление, угрожают уничтожить университет и не выполняют решения судов. Минздрав до сих пор не подписал смету, в результате чего девять месяцев заблокирована выплата стипендий, зарплат и хозяйственная деятельность: университет не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, закупать медикаменты для университетских клиник, осуществлять ремонтные работы", – сказано в обращении.

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В вузе утверждают, что "начатое [бывшим и.о. министра здравоохранения Уляной] Супрун и ее командой беззаконие продолжается и сегодня".

"Весь коллектив нашего университета ожидает, что после смены власти в стране обещания перестанут быть только обещаниями, издевательства над нашим университетом наконец прекратятся", – говорится в письме.

Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, нардепу от "Слуги народа", председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.

Новая власть обеспечивает попытку реванша фармацевтической мафии. Об этом заявила бывший глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.