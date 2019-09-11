Супрун: Мафия возвращается

Потеря миллиардных потоков - вещь, которую прощают, говорит Супрун о возвращении мафии времен "регионалов". Фото: radiosvoboda.org

Новая власть обеспечивает попытку реванша фармацевтической мафии. Об этом заявила бывший глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

Экс-и.о. министра сообщила, что Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения по 2016-19 годы, когда она возглавляла ведомство.

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"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства в 2016-2019-х. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов.

Просьба в комитет поступило от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для Минздрава.

Минздрав - это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследованиях и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков - вещь, которую не прощают.

Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения - обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии", - заявила Супрун.

Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.