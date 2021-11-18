В Николаевской области ввели комендантский час

Руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать у посетителей документы. Фото: pixabay.com

В Первомайске Николаевской области для детей и подростков до 18 лет ввели комендантский час.

Соответствующее решение приняли 12 ноября, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Первомайского горсовета.

"Детям без сопровождения родителей в осенне-зимний период запрещено посещать развлекательные заведения и заведения общественного питания после 21:00. В весенне-летний период - после 22:00", - говорится в тексте решения.

Несовершеннолетним запрещено:

- посещать заведения общественного питания и развлекательных заведений после 21:00 с сентября по февраль и после 22:00 с марта по август;

- посещать интернет-кафе, компьютерные клубы, читальный зал городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00.

Руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать у посетителей документы, удостоверяющие личность с 22:00 до 06:00.

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Во Львове 5 ноября ввели комендантский час в кафе и ресторанах. Работу заведений общепита разрешили с 06:00 до 23:00. Ночью заведения смогут работать на вынос. Заведениям разрешили торговать алкоголем. Курьеры не должны заходить в помещение.