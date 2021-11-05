Во Львове ужесточили карантинные ограничения

В городе появился комендантский час для заведений. Фото: Reuters

Во Львове ввели комендантский час в кафе и ресторанах.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Работу заведений общепита разрешили с 06:00 до 23:00. Ночью заведения смогут работать на вынос. Заведениям разрешили торговать алкоголем.

Курьеры не должны заходить в помещение.

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"Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то у него будет такая возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления". – сказал заместитель городского головы Андрей Москаленко.

С 30 октября в Львове начали действовать правила красной зоны карантина. Городской транспорт пока будет работать в обычном режиме по соблюдению введенных ограничений. Если ситуация с коронавирусом не улучшится, то могут ввести дополнительные требования для проезда.