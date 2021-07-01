В мясе из супермаркета обнаружили страшную находку

В Кременчуге Полтавской области женщина обнаружила обломок от медицинской иглы в свинине из супермаркета.

Мясо покупала на шашлык, сообщает Тelegram-канал "Черный список". Инцидент изрядно возмутил пользователей сети, ведь свидетельствует о том, что мясо могли чем-то "наколоть".

"В ошейке, который купили в "Маркетопте" на Московской, обнаружили часть иглы. Спасло то, что человек порезал все ножом на мелкие кусочки", - говорится в сообщении.

Автор: t.me/h_kremenchug

Игла могла попасть в тело животного задолго до смерти. Например, во время ветеринарных манипуляций.

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В одном из столичных супермаркетов на Троещине маленькая крыса беспрепятственно сидела на прилавке с хлебобулочными изделиями, поедая пиццу. Животное привыкло к людям, поскольку оператора не боялось. Видео шокировало пользователей. Администрацию супермаркета призвали срочно решать проблему наличия грызунов.