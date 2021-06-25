Хвостатый "гурман" лакомился сдобой на прилавке киевского магазина

В одном из столичных супермаркетов на Троещине маленькая крыса беспрепятственно сидел на прилавке с хлебобулочными изделиями и ела пиццу.
Соответствующее видео распространил "Киев без цензуры" в Telegram.
"Живой уголок в "Форе", - говорится в описании.
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Вероятно, животное привыкло к людям, поскольку оператора не боялось. Видео изрядно шокировало пользователей. Они призвали администрацию супермаркета срочно решать проблему наличия грызунов.
Как долго крыса находилась в магазине - неизвестно. После трапезы животное убежало. Поймали ли его впоследствии работники магазина, не сообщается.
В Киеве в супермаркете "Эко" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды в последнее время участились.
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