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суббота, 12 марта 2022 22:36

Спецтема: Война России против Украины

В Киевской области удалось эвакуировать более 4 тыс. человек

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В Киевской области удалось эвакуировать более 4 тыс. человек
В Киевской области эвакуировали часть мирного населения. Фото: pravda.com.ua

Сегодня, 12 марта, в Киевской области удалось вывезти более 4 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

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"Сегодня у нас проходила эвакуация из Бучи, Гостомеля, Немишаева, Микуличов. Выехало более 4 тысяч человек. Считаю, что это был очень плодотворный день. Надеюсь, что и завтра будет сохранен режим тишины, и нам удастся беспрепятственно спасти людей и перевезти их в безопасные места", - описал он ситуацию в области по состоянию на 21:00.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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