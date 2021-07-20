В Карпатах может стремительно подняться уровень воды: возможны подтопления

Из-за осадков возможно будет подтопление. Фото: pixabay.com

20 и 21 июля на реках Карпат возможное повышение уровня воды. В результате могут произойти подтопления.

Уровень воды может подняться во Львовской области на 0,5-1,5 м. В нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча - на 1,5-2,5 м. Затопление возможно в Стрыйском районе на реке Свеча, и на объектах речной инфраструктуры, сообщает Укргидрометцентр.

Ивано-Франковская область - на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, возможно частичное затопление объектов речной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов.

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Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области - на 0,5-1,5 м, местами затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Черновицкая область - на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2-2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек.

Закарпатская область - в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек - на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах в результате захламления русел малых рек.

"В местах выпадение сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков. В горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении.

Мощные наводнения на выходных, 17 и 18 июля, накрыли юг Австрии. Ливень затопил городок Галляйн на границе с Баварией. Мощные потоки воды сбивали с ног людей и смывали с дорог автомобили. Ни одного смертельного случая не зафиксировали. Несколько десятков жителей покинули квартиры из-за угрозы оползня.