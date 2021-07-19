Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии

Фото: Reuters

Мощные наводнения на выходных, 17 и 18 июля, накрыли юг Австрии. Ливень затопил городок Галляйн на границе с Баварией.

По этом сообщило издание Reuters.

Мощные потоки воды сбивали с ног людей и смывали с дорог автомобили. Ни одного смертельного случая не зафиксировали.

Несколько десятков жителей покинули квартиры из-за угрозы оползня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти

Пожарные команды со всей федеральной земли приехали на помощь коллегам в Галляйне. Менее чем через 24 ч. после наводнения в городе началась основная уборка.

Волонтеры и 50 солдат вооруженных сил присоединились к ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнения на западе страны, который вызвал циклон "Бернд". Известно о более 155 жертвах стихийного бедствия.