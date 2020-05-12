В Ивано-Франковске возобновил работу общественный транспорт: условия перевозки пассажиров

В Ивано-Франковске возобновил работу общественный транспорт для спецперевозок. Фото: www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Ивано-Франковске с 12 мая в рамках ослабление карантина возобновил работу общественный транспорт в условиях специальных перевозок.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все придерживаются правил. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имеют маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано", - написал Марцинкив.

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В Киеве и других городах остается ограниченной работа общественного транспорта - им могут пользоваться только пассажиры, имеющие спецпропуска. До сих пор не работает метро и не восстановили регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. С этого дня возобновляют работу учреждения торговли и оказания бытовых услуг, расположены не в торгово-развлекательных центрах, имеют отдельный вход с улицы и площадь до 300 кв. м.