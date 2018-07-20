В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

В сквере на улице Тринклера в центре Харькова состоялось открытие памятника актрисе Людмиле Гурченко.

Высота монумента - более 7,5 метров. В нижней части памятника – скульптуры 15 персонажей шести фильмов с участием Людмилы Гурченко, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Над ними возвышается скульптура самой актрисы. Работа над памятником длилась около двух лет.

Автор: УНИАН Актрисе Людмиле Гурченко установили памятник в Харькове

В Харькове есть переулок, который носит имя актрисы. Кроме того, на доме, где Людмила Гурченко жила во время немецкой оккупации, харьковские художники нарисовали ее портрет.

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Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1943 году пошла в украинскую школу № 6 (в настоящее время - Мариинская гимназия). Школа находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944 года Людмила Гурченко поступила в музыкальную школу имени Бетховена. В 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК. Гурченко умерла 30 марта 2011 года в Москве из-за сердечной недостаточности.