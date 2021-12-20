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В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"

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В Черкассах взорвали башни на химкомбинате &quot;Азот&quot;
Для демонтажа конструкций был применен метод направленного взрыва. Одна из башен устояла. Фото: Виталий Питвало

В Черкассах на химическом заводе "Азот" попытались демонтировать две старые башни, которые когда-то были задействованы в производстве минеральных удобрений.

Направленный взрыв устроили 18 декабря в 15:40, пишет Суспільне.

В пресс-службе отметили, что цех уже длительное время не работает. Его вывели из строя.

Попытка демонтировать одну из башен не увенчалась успехом. Она устояла. На кадрах видно, что одна из башен после взрыва приседает, цепляет соседнюю, и та рушится на бок. Первая башня так и остается стоять, правда наклонилась на несколько градусов.

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В Харькове 2 ноября взорвали легендарный Будянский фаянсовый завод 1887 года основания. Завод в свое время производил посуду для императорских столов. Окончательно завод закрыли в 2006 году, а на его базе действовал музей. Коллекцию фаянсовых и фарфоровых изделий из более чем 7 тыс. экспонатов вывезли в Харьковский исторический музей.

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Дата
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