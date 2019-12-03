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вторник, 03 декабря 2019 14:05

В Черкассах выпал первый снег: сказочные фото зимы
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В Черкассах выпал первый снег
Фото: typical.cherkassy/Татьяна Надоложко
В Черкассах выпал первый снег
В Черкассах выпал первый снег
В Черкассах выпал первый снег
В Черкассах выпал первый снег

Вчера в Черкасской области выпал первый снег. Многие местные с нетерпением ждали прихода настоящей зимы, поэтому с радостью делились новыми фотографиями в соцсетях.

Непогода началась около 18.00. Снегом быстро покрыло дороги, деревья, дома и автомобили. Люди гуляли по улицам, лепили снеговиков.

А вот коммунальщикам только прибавилось работы. Вечером и утром они расчищали дороги и тротуары для безопасности водителей и пешеходов.

"Друзья, на фото люди, труд которых вы не видите, но чувствуете каждый день, давайте поблагодарим их за ежедневную работу!", - отметил городской голова Анатолий Бондаренко.

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Однако радоваться первому снегу черкащане будут не долго. К концу недели синоптики не прогнозируют непогоды, зато температура воздуха днем ​​прогреется до +5 градусов. Ночью отметки термометров опустятся до -2.

Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря. Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах. На трассах произошли ДТП, машины остановились в пробках и застряли в снегу. Люди делятся видео с приключениями в соцсетях.

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Дата
03
декабря

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