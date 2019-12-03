Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины

Из-за снега на скользкой дороге водители не могли справиться с управлением. Фото: www.5.ua

Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря.

Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах, сообщают в Telegram-канале "Україна 18+".

На трассах произошли ДТП, машины остановились в пробках и застряли в снегу. Люди делятся видео с приключениями в соцсетях.

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На одной из дорог в снегу увязли фуры.

Из-за снега на скользкой дороге водители не могли справиться с управлением, устроив аварии.

Киев также стоит в пробках.

3 декабря атмосферные фронты принесут в Украину по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом.До утра в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях будет сыпать снег. А днем ​​на Правобережье ожидается небольшой мокрый снег.