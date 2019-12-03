Зима вступила в права: синоптики уточнили прогноз погоды

3 декабря атмосферные фронты принесут в Украину по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом.
До утра в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях будет сыпать снег. А днем на Правобережье ожидается небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
В южной части дождь с мокрым снегом, местами гололед. Температура - 1-6 ° тепла.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, на востоке местами метель.
В Киеве днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем около 0 градусов.
Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Теплым ожидают январь.
Комментарии