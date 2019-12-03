Зима вступила в права: синоптики уточнили прогноз погоды

Украину засыпало снегом. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и порывах ветра. Фото - mashyna.com.ua

3 декабря атмосферные фронты принесут в Украину по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом.

До утра в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях будет сыпать снег. А днем ​​на Правобережье ожидается небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза.

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В южной части дождь с мокрым снегом, местами гололед. Температура - ​​1-6 ° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, на востоке местами метель.

В Киеве днем ​​прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​около 0 градусов.

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Теплым ожидают январь.