В центре города раздали тысячу литров молока

26 июля в Гадяче бесплатно раздавали молоко. Фото: latifundist

В Гадяче Полтавской области бесплатно раздали тысячу литров молока. Наливали в собственную посуду местных жителей и одноразовые 3-литровые емкости. Тонна разошлась в течение часа.

Благодаря этому активисты пытались привлечь внимание к акции протеста, сообщил корреспондент Gazeta.ua.

Работники группы компаний "UkrLandFarming" требуют от предприятия "Гадячсыр" выплатить 49 млн грн. На такую ​​сумму поставили заводу молоко в течение 2018 года.

"Наливали столько молока, сколько вмещала посуда, людей не ограничивали. Если мы подарили "Гадячсыру" более 6 тысяч тонн молока, то почему бы не раздать часть селянам", - сказала Галина Божко, начальник отдела по связям с общественностью "UkrLandFarming".

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Бесплатная раздача молока в Гадяче состоялась впервые.

"Люди довольны. Разобрали все молоко, даже не хватило. Но к активистам не приобщались. Кто-то обсуждал у молоковоза низкое качество сыра и масла, проблему задолженности, и затем расходились по своим делам", - рассказала местная жительница.

Достигли ли активисты цели - пока неизвестно. В "Гадячсыре" комментировать ситуацию отказались.

Весной во Львове установили первые два холодильника, в которых можно оставить пищу для бездомных и нуждающихся. Переняли инициативу от киевлян, рассказали активисты. Там уже есть 20 таких холодильников в разных частях города.