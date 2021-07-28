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среда, 28 июля 2021 12:42

В больнице отравили пять детей

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В больнице отравили пять детей
Дети отравились во время больничного обеда. Фото: unsplash.com

Малолетние пациенты Одесской областной детской больницы отравились пищей, которой их накормили в медицинском учреждении.

Полиция начала проверку, сообщили в ГУ НП в Одесской области.

"По предварительной информации, пять детей в возрасте от четырех до 14 лет получили пищевые отравления после употребления пищи в столовой медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении. Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

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По данным местных СМИ, пострадавшие - пациенты нефрологического отделения. Вероятно, могли отравиться перетертым супом, поданным в обед 25 июля. Именно после него у детей началась рвота.

Питание в учреждение поставляет фирма ООО "Питание плюс". Эта же фирма регулярно побеждает в тендерах и предоставляет услуги Одесской городской клинической больницы №1, Одесскому областному центру медицинского здоровья, музыкальной школе-интернату им. Столярского и другим бюджетным учреждениям.

В Одесской области в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализировали девять детей в возрасте до 15 лет.

Заболели дети, приехавшие на отдых из Киева в составе группы из 90 человек. Отдыхали в отеле Bugas Sea View, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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