В отеле отравились дети: девять госпитализированы

Под Одессой отравились дети. Фото: Укринформ

В инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" положили девять детей в возрасте до 15 лет.

Заболели дети, приехавшие на отдых из Киева в составе группы из 90 человек. Отдыхали в отеле Bugas Sea View, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Расследуют вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей.

Овидиопольское управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

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На Ивано-Франковщине в детском лагере отравились дети. Пять подростков госпитализировали. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.